В поліції надали офіційний коментар щодо "білоруського сліду" у вбивстві Шеремета

Дані Нацполіція отримала ще у грудні 2020 року

Дані Нацполіція отримала ще у грудні 2020 року

Фото: ukrinform.ua

Національна поліція України повідомила, що отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства Павла Шеремета. Документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки України певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета у 2016 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив.

На даний момент слідчі Нацполіції отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", - додали у пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що вбивство Шеремета готували в спецслужбах Білорусі.

Нагадаємо, 25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.

4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою вину.

Також суд продовжив підозрюваним у вбивстві Шеремета запобіжні заходи до 7 лютого, фігуранта справи Андрія Антоненка залишили під вартою.