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10 января 2021, 16:18 18

О подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали заранее - экс-спецназовец

10 января 2021, 16:18 18
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Информацию украинские спецслужбы получили еще в 2012 году
Информацию украинские спецслужбы получили еще в 2012 году
Фото: скриншот с видео
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Белорусский офицер Игорь Макар, который обнародовал записи разговоров якобы бывшего председателя КГБ Республики Беларусь Вадима Зайцева по планированию убийства Павла Шеремета рассказал, что украинские спецслужбы были уведомлены о подготовке такого преступления еще в 2012 году.

Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью Макара "Новой газете".

По его словам, он передал американским дипломатам всю запись, которая у него была, и всю информацию с фамилиями. На записи тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев и двое сотрудников спецподразделения КГБ "Альфа" планировали убийства минимум четырех граждан Беларуси, находящихся за границей, в том числе и Павла Шеремета.

На вопрос журналиста, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о подготовке убийства Шеремета, Макар ответить не смог, но заверил, что еще в 2012 году, во времена президентства Виктора Януковича, информация была передана Украине, России и даже белорусском МИД.

В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности главы КГБ", - сообщил Макар.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации СМИ, убийство Шеремета готовили в спецслужбах Беларуси в полиции дали официальный комментарий относительно "белорусского следа" в убийстве Шеремета. В то же время в МВД говорят, что оснований для освобождения подозреваемых по "делу Шеремета" нет: вроде бы "белорусский след" подтверждает причастность подозреваемых к убийству Шеремета.

Впоследствии стало известно, что экс-сотрудник белорусского спецназа Макар готов свидетельствовать в ОГПУ.

преступление Беларусь убийство ГПУ МИД Дело Шеремета
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