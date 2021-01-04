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04 січня 2021, 20:29 2

У МВС заявляють, що "білоруський слід" підтверджує причетність підозрюваних до вбивства Шеремета

04 січня 2021, 20:29 2
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Підстав для звільнення підозрюваних немає
Підстав для звільнення підозрюваних немає
Фото: з відкритих джерел
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На думку представника Міністерства внутрішніх справ України Андрія Шевченка, нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних. 

Як передає RegioNews, про це Шевченко заявив у коментарі BBC.

Інформація підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб", - сказав Шевченко.

Він додав, що зараз немає підстав для звільнення підозрюваних.

"В обвинувальному акті чітко зазначено, що їхні дії були викликані іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд у суді справи це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину", - сказали в МВС.

При цьому адвокати підозрюваних Дмитро Круговий, Віталій Галенченко і Станіслав Кулик вважають, що нова інформація змінює всю справу.

У разі, якщо інформація підтвердиться, це повністю руйнує божевільну версію сторони обвинувачення про невідомих осіб, які при обранні виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на волонтерах і військових", - вважають адвокати.

Нагадаємо, за версією слідства, серед підозрюваних - військовий Андрій Антоненко, волонтер Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Раніше повідомлялось, що версія про причетність білоруських спецслужб до вбивства з'явилася після публікації в мережі записів нібито прослуховування в кабінеті колишнього голови КДБ Вадима Зайцева. З них випливає, що спецслужби Білорусі могли планувати політичні вбивства своїх опонентів, в тому числі журналіста Павла Шеремета.

Згодом Національна поліція України повідомила, що отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства Павла Шеремета.

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