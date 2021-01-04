Вбивство Шеремета готували в спецслужбах Білорусі - ЗМІ

Усунення журналіста повинно було стати "публічним сигналом"

Усунення журналіста повинно було стати "публічним сигналом"

Фото: з відкритих джерел

Секретні служби Республіки Білорусь ще у 2012 році за наказом Лукашенка обговорювали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета з допомогою вибухівки.

Як передає RegioNews, про це повідомила "Українська правда" з посиланням на аудіозаписи розмов з даної теми.

Так, на записах звучать слова голови КДБ Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева, які, за даними ЗМІ, були записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу працівників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева у Мінську.

В тому числі на записі обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство це стало публічним сигналом.

Ось по Шеремету потрібно спрацювати, який за*бал бл*дь. Зробимо закладку якусь і так далі, щоб цього щура бл*дь зовсім бл*дь ані рук, ані ніг не зберуть. Все щоб було як натуральним чином, але це не так впливає на свідомість людей... Президент чекає цих операцій", - йдеться в аудіозапису.

Крім цього, в руки розслідувачів потрапили документи стеження за Павлом Шереметом. Також, на записи звучать докази, що у 2012 році КДБ Білорусі готувало операції по усуненню й інших своїх політичних опонентів на території інших держав. Як зазначає на записі Зайцев, завдання організацій політичних вбивств поставив перед КДБ сам президент Олександр Лукашенко і виділив на ці потреби 1,5 мільйона доларів.

На нараді обговорювалося використання отрут, вибухових речовин, поломок автомобілів для досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, 25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.

4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою вину.

Також суд продовжив підозрюваним у вбивстві Шеремета запобіжні заходи до 7 лютого, фігуранта справи Андрія Антоненка залишили під вартою.