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09 січня 2021, 12:17 40

У Києві "Епіцентр" таки закрився, на місці чергує Нацгвардія

09 січня 2021, 12:17 40
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У перший день локдауну мережа гіпермаркетів продовжувала працювати
У перший день локдауну мережа гіпермаркетів продовжувала працювати
Фото: із відкритих джерел
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Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" у Києві, яка у перший день запровадження карантину продовжила працювати, вранці 9 січня не розпочала роботу, і приймає лише онлайн-замовлення.

Про це повідомляє OBOZREVATEL, передає RegioNews.

За інформацією видання, неподалік від гіпермаркету чергують співробітники Національної гвардії та Нацполіції. Замовлення покупців приймаються онлайн.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялось, що незважаючи на локдаун, "Епіцентр" продовжує роботу.

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