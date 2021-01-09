У Києві "Епіцентр" таки закрився, на місці чергує Нацгвардія
У перший день локдауну мережа гіпермаркетів продовжувала працювати
У перший день локдауну мережа гіпермаркетів продовжувала працювати
Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" у Києві, яка у перший день запровадження карантину продовжила працювати, вранці 9 січня не розпочала роботу, і приймає лише онлайн-замовлення.
Про це повідомляє OBOZREVATEL, передає RegioNews.
За інформацією видання, неподалік від гіпермаркету чергують співробітники Національної гвардії та Нацполіції. Замовлення покупців приймаються онлайн.
Нагадаємо, 8 січня повідомлялось, що незважаючи на локдаун, "Епіцентр" продовжує роботу.
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