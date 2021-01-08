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08 січня 2021, 20:04 2576

У МОЗ розповіли, чому карантин закінчується 24 січня

08 січня 2021, 20:04 2576
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Локдаун збігається з інкубаційним періодом вірусу в тих, хто заразився у новорічні свята
Локдаун збігається з інкубаційним періодом вірусу в тих, хто заразився у новорічні свята
Фото з відкритих джерел
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Міністр Степанов заявляє, що період жорсткого карантину 8-24 січня збігається з закінченням інкубаційного періоду коронавірусної інфекції COVID-19 у людей, які інфікувалися на новорічні свята.

Про це Максим Степанов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Введення карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігатиметься з завершенням інкубаційного періоду COVID-19 у людей, які інфікувалися під час новорічних свят. Думаю, всім зрозуміло, що коли є масове скупчення людей, як у нас відбувається під час новорічних свят, то кількість інфікованих зростає. Цей інкубаційний період буде випадати саме на дію посилених обмежувальних заходів, - пояснив Степанов.

Він зазначив, що в період свят спостерігалося велике переміщення людей, внаслідок чого зростає ризик занесення інфекції в ті регіони, де вона була мало поширена.

Прогнозується, що кількість заражених зросте.

Нагадаємо, опівночі в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

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