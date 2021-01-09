В Киеве "Эпицентр" таки закрылся, на месте дежурит Нацгвардия
В первый день локдауна сеть гипермаркетов продолжала работать
В первый день локдауна сеть гипермаркетов продолжала работать
Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" в Киеве, которая в первый день введения карантина продолжила работать, утром 9 января не начала работу, и принимает только онлайн-заказы.
Об этом сообщает OBOZREVATEL, передает RegioNews.
По информации издания, неподалеку от гипермаркета дежурят сотрудники Национальной гвардии и Нацполиции. Заказы от покупателей принимаются онлайн.
Напомним, 8 января сообщалось, что несмотря на локдаун, "Эпицентр" продолжает работу.
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