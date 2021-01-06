Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим
Він оприлюднив відеоролик
Він оприлюднив відеоролик
Президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.
Відповідне відео він опублікував у соцмережах, передає RegioNews.
"Щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", — підписав він ролик.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський задекларував 4,5 мільйона гривень доходу.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду