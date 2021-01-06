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06 січня 2021, 20:36 6

Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим

06 січня 2021, 20:36 6
Читайте также на русском языке
Він оприлюднив відеоролик
Він оприлюднив відеоролик
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.

Відповідне відео він опублікував у соцмережах, передає RegioNews.

"Щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", — підписав він ролик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський задекларував 4,5 мільйона гривень доходу.

Україна свято президент відео Різдво
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