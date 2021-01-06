На Івано-Франківщині горіли котеджі з 25 туристами: подробиці

Площа пожежі становила 250 квадратних метрів

Площа пожежі становила 250 квадратних метрів

Фото: ДСНС

В ніч з 5 на 6 січня в селі Поляниця Івано-Франківської області загорілися котеджі одного з карпатських готелів. Ніхто з відпочиваючих та персоналу не постраждав.

Про це повідомив прес-центр ДСНС України в Івано-Франківській області, пише RegioNews.

Інформація про пожежу в селі Поляниця Яремчанської міської ради надійшла рятувальникам у 03:48. У будинку проживало 25 осіб, яких адміністрація вивела на свіже повітря, до прибуття рятувальників.

За даними ДСНС, горіли спарені котеджі, площею 25 на 10 метрів, вони були повністю охоплені вогнем. Площа пожежі становила 250 квадратних метрів.

У гасінні вогню брали участь 27 осіб особового складу. Завдяки оперативності та їхнім професійним діям пожежу вдалося локалізувати у 05:54, а у 07:18 - ліквідувати.

Раніше у ДСНС розповіли, скільки українців померли в новорічну ніч в пожежах.