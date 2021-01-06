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На Івано-Франківщині горіли котеджі з 25 туристами: подробиці
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06 січня 2021, 13:49 13

На Івано-Франківщині горіли котеджі з 25 туристами: подробиці

06 січня 2021, 13:49 13
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Площа пожежі становила 250 квадратних метрів
Площа пожежі становила 250 квадратних метрів
Фото: ДСНС
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В ніч з 5 на 6 січня в селі Поляниця Івано-Франківської області загорілися котеджі одного з карпатських готелів. Ніхто з відпочиваючих та персоналу не постраждав.

Про це повідомив прес-центр ДСНС України в Івано-Франківській області, пише RegioNews.

Інформація про пожежу в селі Поляниця Яремчанської міської ради надійшла рятувальникам у 03:48. У будинку проживало 25 осіб, яких адміністрація вивела на свіже повітря, до прибуття рятувальників.

В Карпатах горіли котеджі. Фото: Facebook ДСНС

За даними ДСНС, горіли спарені котеджі, площею 25 на 10 метрів, вони були повністю охоплені вогнем. Площа пожежі становила 250 квадратних метрів.

В Карпатах горіли котеджі. Фото: Facebook ДСНС

У гасінні вогню брали участь 27 осіб особового складу. Завдяки оперативності та їхнім професійним діям пожежу вдалося локалізувати у 05:54, а у 07:18 - ліквідувати.

Раніше у ДСНС розповіли, скільки українців померли в новорічну ніч в пожежах.

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