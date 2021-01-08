Владимир Зеленский проводит выходные в Буковеле
Украинцы активно делятся в соцсетях фото с президентом
Украинцы активно делятся в соцсетях фото с президентом
Зеленский отдыхает и фотографируется со всеми желающими на курорте Буковель.
Подборку фото сделал RegioNews.
Пока в городах и сёлах Украины спорят, что разрешено, а что запрещено во время локдауна, Зеленский отдыхает и фотографируется со всеми желающими в Буковеле.
И хоть работа курорта во время локдауна не запрещена, но правило социальной дистанции всё ещё действует. А в Буковеле это правило соблюдают не всегда.
Напомним, в полночь в Украине начался двухнедельный локдаун, которы продлится до 24 января.
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