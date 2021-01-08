Владимир Зеленский проводит выходные в Буковеле

Украинцы активно делятся в соцсетях фото с президентом

Украинцы активно делятся в соцсетях фото с президентом

Фото из соцсетей

Зеленский отдыхает и фотографируется со всеми желающими на курорте Буковель.

Подборку фото сделал RegioNews.

Пока в городах и сёлах Украины спорят, что разрешено, а что запрещено во время локдауна, Зеленский отдыхает и фотографируется со всеми желающими в Буковеле.

И хоть работа курорта во время локдауна не запрещена, но правило социальной дистанции всё ещё действует. А в Буковеле это правило соблюдают не всегда.

Напомним, в полночь в Украине начался двухнедельный локдаун, которы продлится до 24 января.