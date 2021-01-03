За зйомки новорічного звернення Зеленського дітям заплатили по 500 гривень - ЗМІ

Дітей могли незаконно знімати в нічний час

Дітей могли незаконно знімати в нічний час

Фото: скріншот відео

Діти, залученні в масовці під час зйомок новорічного привітання президента Володимира Зеленського були найняті за допомогою кастингового агентства "Лот". При цьому, за участь в ролику кожен з малюків отримав по 500 гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "5 канал".

Наголошується, що зйомки проходили 27-28 грудня в одну або дві зміни, згідно з оголошенням. Батькам, які зацікавилися пропозицією, говорили, що буде зніматися привітання для Володимира Зеленського, а дітям треба буде відіграти емоції.

Крім цього, стало відомо, що зйомки тривали з 18:00 до 3:00 ночі наступного дня, попри те, що чинним законодавством заборонено залучати неповнолітніх до нічних робіт, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22.00. Тобто, протягом 5 годин незаконно експлуатували дитячу працю в інтересах Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, де і з ким Зеленський планує зустрічати Новий рік.

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