10:29  03 січня
Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
10:46  03 січня
На Хмельниччині горів жіночий монастир
10:06  03 січня
Бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі
UA | RU
UA | RU
03 січня 2021, 11:44 4347

За зйомки новорічного звернення Зеленського дітям заплатили по 500 гривень - ЗМІ

03 січня 2021, 11:44 4347
Читайте также на русском языке
Дітей могли незаконно знімати в нічний час
Дітей могли незаконно знімати в нічний час
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Діти, залученні в масовці під час зйомок новорічного привітання президента Володимира Зеленського були найняті за допомогою кастингового агентства "Лот". При цьому, за участь в ролику кожен з малюків отримав по 500 гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "5 канал".

Наголошується, що зйомки проходили 27-28 грудня в одну або дві зміни, згідно з оголошенням. Батькам, які зацікавилися пропозицією, говорили, що буде зніматися привітання для Володимира Зеленського, а дітям треба буде відіграти емоції.

Крім цього, стало відомо, що зйомки тривали з 18:00 до 3:00 ночі наступного дня, попри те, що чинним законодавством заборонено залучати неповнолітніх до нічних робіт, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22.00. Тобто, протягом 5 годин незаконно експлуатували дитячу працю в інтересах Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, де і з ким Зеленський планує зустрічати Новий рік.

Читайте також: Навіщо Зеленський використовував дітей у своєму новорічному зверненні

Володимир Зеленський українці свято відео діти
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
Всі публікації »
Валентин Кім
Вікторія Сюмар
Олексій Кучеренко
Всі блоги »