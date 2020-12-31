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31 грудня 2020, 22:30 764

У мережу "злили" відео можливого новорічного звернення президента Зеленського

31 грудня 2020, 22:30 764
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Це сталося за дві години до Нового року
Це сталося за дві години до Нового року
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За дві години до Нового року у мережі з'явилося відео можливого звернення президента Володимира Зеленського до українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Картковий офіс

Варто відзначити, що фальстарт з публікацією вітання президента — це, мабуть, вперше в історії України.

Звернення президента тривати рекордні 15 хвилин. У ньому багато локацій і дітей. Багато загальних слів і перерахування досягнень. По суті, це звичайна новорічна промова президента, просто змонтована незвично. Глава держави промовляє загальні слова та перераховує досягнення. Єдине, що було нестандартним - це перехід в кінці виступу на російську мову, коли Зеленський звертався до жителів Криму і непідконтрольного Донбасу.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ дізналися подробиці про новорічне привітання від Зеленського

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