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05 января 2021, 09:29 9

Ради ролика Зеленского был использован детский труд с нарушением закона, - Борислав Береза

05 января 2021, 09:29 9
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Фото - скриншот с видео новогоднего поздравления президента
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Берёза утверждает, что во время съёмок новогоднего ролика президента было нарушено действующее законодательство, так как дети работали после 22 часов и им очень мало заплатили.

Об этом Борислав Берёза написал на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.

Он подчёркивает, что действующим законодательством Украины запрещено привлекать к ночным работам несовершеннолетних, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00.

У меня младший сын снимается в рекламе и в кино. Иногда процесс съёмок затягивается. Так вот, несмотря на то, что снять что-то не успели, но в 21-00 всем говорят спасибо и заканчивают съёмки. Потому что иначе можно нарушить закон. И все этого боятся. Все, кроме Зеленского и Офиса президента. Им закон не писан, - рассуждает Берёза.

Также он утверждает, что юным участникам съёмок новогоднего поздравления президента очень мало заплатили.

500 гривен за более чем 8 часов работы? Жадное жлобье! Массовке платят больше за меньшее время на съёмках. А эти решили сэкономить и заодно нарушить закон, который запрещает использовать труд несовершеннолетних после 22-00. И это показывает отношение этой своры к людям.

У меня сегодня был день вне соцсетей. Случайно так получилось. Но сейчас зашёл и глянуть новости. Мдя... Выпал на 8...

Posted by Borislav Bereza on Monday, January 4, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что по информации СМИ, за съемки новогоднего обращения Зеленского детям заплатили по 500 гривен и могли незаконно снимать их в ночное время, а видео возможного новогоднего обращения президента Зеленского "слили" в сеть за два часа до Нового года.

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