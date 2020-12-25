"Не готуй камеру іншому, сам в неї потрапиш": У Порошенка відповіли Зеленському на заяву про його посадку

У "Євросолідарності" нагадали, що Зеленський став розчаруванням року за результатами різних соцопитувань

У "Євросолідарності" нагадали, що Зеленський став розчаруванням року за результатами різних соцопитувань

Фото з відкритих джерел

У прес-службі "Європейської солідарності" заявили, що за правління президента Володимира Зеленського є корупційні скандали, поки він говорить, що "всі чекають, коли посадять" п'ятого главу держави Петра Порошенка.

Про це повідомили в політсилі відповіді на запит LIGA.net, пише RegioNews.

"Інтерв'ю Зеленського та його нав'язливі фантазії про Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування", – йдеться в коментарі.

У "Євросолідарності" нагадали, що Зеленський став розчаруванням року за результатами різних соцопитувань. У політсилі заявили, що "суспільство чекає помсти не опонента, а кінця епохи бідності".

У коментарі також зазначається, що при Зеленському є скандали з заступником глави його Офісу Олегом Татаровим і програмою "Велике будівництво", є і корупційна справа проти виключеного зі "Слуги народу" нардепа Олександра Юрченка.

"Перефразовуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, бо сам в неї сядеш. Але оскільки сьогодні святковий день, то краще помолитися за Володимира Олександровича. Нехай Господь дасть йому сил перестати бути актором і нарешті стати президентом", – заявили в політсилі.

Нагадаємо, раніше Зеленський погрожував правоохоронцям посадками через хабарі.