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25 грудня 2020, 13:40 244

"Не готуй камеру іншому, сам в неї потрапиш": У Порошенка відповіли Зеленському на заяву про його посадку

25 грудня 2020, 13:40 244
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У "Євросолідарності" нагадали, що Зеленський став розчаруванням року за результатами різних соцопитувань
У "Євросолідарності" нагадали, що Зеленський став розчаруванням року за результатами різних соцопитувань
Фото з відкритих джерел
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У прес-службі "Європейської солідарності" заявили, що за правління президента Володимира Зеленського є корупційні скандали, поки він говорить, що "всі чекають, коли посадять" п'ятого главу держави Петра Порошенка.

Про це повідомили в політсилі відповіді на запит LIGA.net, пише RegioNews.

"Інтерв'ю Зеленського та його нав'язливі фантазії про Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування", – йдеться в коментарі.

У "Євросолідарності" нагадали, що Зеленський став розчаруванням року за результатами різних соцопитувань. У політсилі заявили, що "суспільство чекає помсти не опонента, а кінця епохи бідності".

У коментарі також зазначається, що при Зеленському є скандали з заступником глави його Офісу Олегом Татаровим і програмою "Велике будівництво", є і корупційна справа проти виключеного зі "Слуги народу" нардепа Олександра Юрченка.

"Перефразовуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, бо сам в неї сядеш. Але оскільки сьогодні святковий день, то краще помолитися за Володимира Олександровича. Нехай Господь дасть йому сил перестати бути актором і нарешті стати президентом", – заявили в політсилі.

Нагадаємо, раніше Зеленський погрожував правоохоронцям посадками через хабарі.

Україна нардепи президент в'язниця камери
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