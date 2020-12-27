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27 грудня 2020, 12:34 147

Ідею другого президентського терміну Зеленський з дружиною не обговорював

27 грудня 2020, 12:34 147
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Про це розповіла Олена Зеленська
Про це розповіла Олена Зеленська
Фото пресслужби Офісу президента
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Дружина президента України Володимира Зеленського розповіла, що чоловік поки не обговорював з нею ідею балотуватися на другий президентський термін.

Про це розповіла дружина президента України Олена Зеленська в інтерв’ю виданню НВ, передає RegioNews.

За словами Олени Зеленської, якщо чоловік все ж вирішить піти на другий президентський термін, то це означатиме, що він ймовірно не завершив щось розпочате під час першої каденції. Утім Олена запевнила, що цю тему поки не обговорювала з Володимиром Зеленським.

Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему "як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?" – такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він прийме таке рішення. Я поки б це не коментувала, не хочу на це налаштовуватися, - розповіла Олена Зеленська.

У відповідь на запитання про те, чи готова вона до такого кроку Зеленського, якщо він балотуватиметься, дружина чинного глави держави сказала: "Я намагаюся про це не думати, живу сьогоднішнім днем і на кілька днів вперед". Зеленська зізналася, що за останні півтора роки вона змінила свій погляд на те, "як це все працює". І зараз її це не так лякає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського оцінили шанси Разумкова стати президентом.

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