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З нового року в Україні подорожчає оформлення біометричних документів
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31 грудня 2020, 17:49 5

З нового року в Україні подорожчає оформлення біометричних документів

31 грудня 2020, 17:49 5
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Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів. Несуттєво.
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів. Несуттєво.
Фото з відкритих джерел
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З 1 січня в Україні зросте загальна вартість оформлення паспорта у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну міграційну службу.

З 1 січня 2021 року Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів. У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання, - повідомляють у ДМС.

Зокрема, вартість паспорта громадянина України у формі картки зросте з 345 грн до 363 грн (оформлення до 20 робочих днів) і з 471 грн до 489 грн (до 10 робочих днів).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон обійдеться у 694 грн за умови оформлення документа до 20 робочих днів (нині 682 грн), або у 1046 до – 7 робочих днів (нині 1034 грн).

Вартість посвідки на тимчасове проживання зросте з 891 грн до 915 грн, а посвідки на постійне проживання з 728 грн до 752 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" з нового року підняв ціну на природний газ для населення і з 1 січня зросте ціна на транспортування газу.

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