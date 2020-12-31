З нового року в Україні подорожчає оформлення біометричних документів

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів. Несуттєво.

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів. Несуттєво.

Фото з відкритих джерел

З 1 січня в Україні зросте загальна вартість оформлення паспорта у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну міграційну службу.

З 1 січня 2021 року Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів. У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання, - повідомляють у ДМС.

Зокрема, вартість паспорта громадянина України у формі картки зросте з 345 грн до 363 грн (оформлення до 20 робочих днів) і з 471 грн до 489 грн (до 10 робочих днів).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон обійдеться у 694 грн за умови оформлення документа до 20 робочих днів (нині 682 грн), або у 1046 до – 7 робочих днів (нині 1034 грн).

Вартість посвідки на тимчасове проживання зросте з 891 грн до 915 грн, а посвідки на постійне проживання з 728 грн до 752 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" з нового року підняв ціну на природний газ для населення і з 1 січня зросте ціна на транспортування газу.