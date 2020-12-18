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18 грудня 2020, 12:48 2268

В Україні хочуть вивести з користування паспорти-книжечки: Раді рекомендують ухвалити закон

18 грудня 2020, 12:48 2268
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У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі ID-картки
У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі ID-картки
Фото з відкритих джерел
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В Україні хочуть поступово вивести паспорт у формі книжечки із користування. Верховній Раді рекомендують ухвалити відповідний законопроєкт №3986 "Про паспорт громадянина України у формі книжечки".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань прав людини.

У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі картки, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Установлюються строки дії паспорта.

Нардепи розглянули й альтернативний проєкт. Він передбачає, що термін дії паспорта громадянина України у формі книжечки не обмежується.

"Комітет підтримав законопроєкт №3986, а №3986-1 пропонує відхилити", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні на порталі "Дія" запустили профіль виборця.

паспорт Україна закон Верховна Рада законопроєкт парламент
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