В Україні хочуть вивести з користування паспорти-книжечки: Раді рекомендують ухвалити закон

У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі ID-картки

У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі ID-картки

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В Україні хочуть поступово вивести паспорт у формі книжечки із користування. Верховній Раді рекомендують ухвалити відповідний законопроєкт №3986 "Про паспорт громадянина України у формі книжечки".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР. Таке рішення ухвалив комітет з питань прав людини. У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі картки, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Установлюються строки дії паспорта. Нардепи розглянули й альтернативний проєкт. Він передбачає, що термін дії паспорта громадянина України у формі книжечки не обмежується. "Комітет підтримав законопроєкт №3986, а №3986-1 пропонує відхилити", - вказано у повідомленні. Нагадаємо, у жовтні на порталі "Дія" запустили профіль виборця.

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