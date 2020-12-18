В Україні хочуть вивести з користування паспорти-книжечки: Раді рекомендують ухвалити закон
В Україні хочуть поступово вивести паспорт у формі книжечки із користування. Верховній Раді рекомендують ухвалити відповідний законопроєкт №3986 "Про паспорт громадянина України у формі книжечки".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Таке рішення ухвалив комітет з питань прав людини.
У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі картки, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Установлюються строки дії паспорта.
Нардепи розглянули й альтернативний проєкт. Він передбачає, що термін дії паспорта громадянина України у формі книжечки не обмежується.
"Комітет підтримав законопроєкт №3986, а №3986-1 пропонує відхилити", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у жовтні на порталі "Дія" запустили профіль виборця.