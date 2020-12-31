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С нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов
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31 декабря 2020, 17:49 6

С нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов

31 декабря 2020, 17:49 6
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Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков биометрических документов. Несущественно.
Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков биометрических документов. Несущественно.
Фото из открытых источников
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С 1 января в Украине возрастет общая стоимость оформления паспорта в форме карточки, паспорта для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную миграционную службу.

С 1 января 2021 года Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим незначительно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание, - сообщают в ДМС.

В частности, стоимость паспорта гражданина Украины в форме карточки вырастет с 345 грн до 363 грн (оформление до 20 рабочих дней) и с 471 грн до 489 грн (до 10 рабочих дней).

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 694 грн при условии оформления документа до 20 рабочих дней (сейчас 682 грн), или в 1046 к – 7 рабочих дней (сейчас 1034 грн).

Стоимость вида на жительство вырастет с 891 грн. до 915 грн, вида на постоянное проживание с 728 грн. до 752 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" с нового года поднял цену на природный газ для населения и с 1 января вырастет цена на транспортировку газа.

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