С нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков биометрических документов. Несущественно.

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков биометрических документов. Несущественно.

Фото из открытых источников

С 1 января в Украине возрастет общая стоимость оформления паспорта в форме карточки, паспорта для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную миграционную службу.

С 1 января 2021 года Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим незначительно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание, - сообщают в ДМС.

В частности, стоимость паспорта гражданина Украины в форме карточки вырастет с 345 грн до 363 грн (оформление до 20 рабочих дней) и с 471 грн до 489 грн (до 10 рабочих дней).

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 694 грн при условии оформления документа до 20 рабочих дней (сейчас 682 грн), или в 1046 к – 7 рабочих дней (сейчас 1034 грн).

Стоимость вида на жительство вырастет с 891 грн. до 915 грн, вида на постоянное проживание с 728 грн. до 752 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" с нового года поднял цену на природный газ для населения и с 1 января вырастет цена на транспортировку газа.