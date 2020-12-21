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В Україні з 1 січня зросте ціна на транспортування газу: якими будуть тарифи
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21 грудня 2020, 10:58 440

В Україні з 1 січня зросте ціна на транспортування газу: якими будуть тарифи

21 грудня 2020, 10:58 440
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Тарифи зростуть для 20 з 22 облгазів України
Тарифи зростуть для 20 з 22 облгазів України
Рixabay
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З 1 січня 2021 року в Україні зростуть тарифи для населення на послуги розподілу (транспортування) газу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.uа.

"Відповідні проекти нових цін схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у повідомленні.

НКРЕКП затвердила на 2021 рік тарифи для 22 облгазів, у 20 з них ціни зростуть.

Як зростуть тарифи

  • Тариф "Київоблгазу" зросте з 0,81 гривні до 1,55 гривні;
  • "Київгазу" - з 0,28 гривні до 0,32 гривні;
  • "Одесагазу" - з 0,79 гривні до 0,89 гривні;
  • "Полтавагазу" - з 1,09 гривні до 2,07 гривні;
  • "Херсонгазу" - з 0,94 гривні до 1,8 гривні;
  • "Луганськгазу" - з 0,92 гривні до 1,13 гривні.

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Рішення про підвищення тарифів пояснюють тим, що потрібно компенсувати недоотриману тарифну виручку облгазів за 2015-2019 роки, а також компенсувати витрати, пов'язані з різницею в цінах при закупівлі у 2015-2019 роках природного газу, необхідного для забезпечення виробничо-технологічних потреб.

Нагадаємо, у жовтні в Україні на 25% зросли ціни на газ.

газ Україна ціни гроші тарифи
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