В Україні з 1 січня зросте ціна на транспортування газу: якими будуть тарифи
З 1 січня 2021 року в Україні зростуть тарифи для населення на послуги розподілу (транспортування) газу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.uа.
"Відповідні проекти нових цін схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у повідомленні.
НКРЕКП затвердила на 2021 рік тарифи для 22 облгазів, у 20 з них ціни зростуть.
Як зростуть тарифи
- Тариф "Київоблгазу" зросте з 0,81 гривні до 1,55 гривні;
- "Київгазу" - з 0,28 гривні до 0,32 гривні;
- "Одесагазу" - з 0,79 гривні до 0,89 гривні;
- "Полтавагазу" - з 1,09 гривні до 2,07 гривні;
- "Херсонгазу" - з 0,94 гривні до 1,8 гривні;
- "Луганськгазу" - з 0,92 гривні до 1,13 гривні.
Рішення про підвищення тарифів пояснюють тим, що потрібно компенсувати недоотриману тарифну виручку облгазів за 2015-2019 роки, а також компенсувати витрати, пов'язані з різницею в цінах при закупівлі у 2015-2019 роках природного газу, необхідного для забезпечення виробничо-технологічних потреб.
Нагадаємо, у жовтні в Україні на 25% зросли ціни на газ.