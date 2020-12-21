В Україні з 1 січня зросте ціна на транспортування газу: якими будуть тарифи

Тарифи зростуть для 20 з 22 облгазів України

Тарифи зростуть для 20 з 22 облгазів України

Рixabay

З 1 січня 2021 року в Україні зростуть тарифи для населення на послуги розподілу (транспортування) газу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.uа.

"Відповідні проекти нових цін схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у повідомленні.

НКРЕКП затвердила на 2021 рік тарифи для 22 облгазів, у 20 з них ціни зростуть.

Як зростуть тарифи

Тариф "Київоблгазу" зросте з 0,81 гривні до 1,55 гривні;

"Київгазу" - з 0,28 гривні до 0,32 гривні;

"Одесагазу" - з 0,79 гривні до 0,89 гривні;

"Полтавагазу" - з 1,09 гривні до 2,07 гривні;

"Херсонгазу" - з 0,94 гривні до 1,8 гривні;

"Луганськгазу" - з 0,92 гривні до 1,13 гривні.

Рішення про підвищення тарифів пояснюють тим, що потрібно компенсувати недоотриману тарифну виручку облгазів за 2015-2019 роки, а також компенсувати витрати, пов'язані з різницею в цінах при закупівлі у 2015-2019 роках природного газу, необхідного для забезпечення виробничо-технологічних потреб.

Нагадаємо, у жовтні в Україні на 25% зросли ціни на газ.