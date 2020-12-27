Під Києвом – смертельна ДТП, двоє загиблих

Два автомобілі зіткнулися на розвороті, один з них розірвало на частини

Два автомобілі зіткнулися на розвороті, один з них розірвало на частини

Фото dtp.kiev.ua

У ніч проти неділі, 27 грудня, у Київській області на Житомирські трасі, поблизу села Капітанівка, відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volvo та Honda.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua. Honda повертала та отримала боковий удар. З неї вилетіли двоє людей, вони загинули на місці. Автомобіль врізався у відбійник. Є підстави вважати, що загиблі не були пристебнуті пасками безпеки, - повідомляють з місця події. Численні травми також отримали пасажири Volvo. Пока умные комментаторы пишут "его дорога его авто пусть едет как хочет", под Киевом опять гибнут люди. Сразу двое.... Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, December 26, 2020 На місці ДТП працюють правоохоронці, слідчо-оперативна група, а також автомобілі швидкої медичної допомоги. Рух на ділянці був обмежений. Нагадаємо, вчора повідомлялося про ДТП на Житомирщині: автівка зависла над прірвою, а пасажир впав під міст.

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