Под Киевом смертельное ДТП, двое погибших

Два автомобиля столкнулись на развороте, один из них разорвало на части

Два автомобиля столкнулись на развороте, один из них разорвало на части

Фото dtp.kiev.ua

В ночь на воскресенье, 27 декабря, в Киевской область на Житомирской трассе, возле села Капитановка, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo и Honda.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua. Honda поворачивала и получила боковой удар. Из нее вылетели два человека, они погибли на месте. Автомобиль врезался в отбойник. Есть основания полагать, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности, - сообщают с места события. Многочисленные травмы также получили пассажиры Volvo. Пока умные комментаторы пишут "его дорога его авто пусть едет как хочет", под Киевом опять гибнут люди. Сразу двое.... Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, December 26, 2020 На месте ДТП работают правоохранители, следственно-оперативная группа, а также автомобили скорой медицинской помощи. Движение на участке было ограничено. Напомним, вчера сообщалось о ДТП на Житомирщине: машина зависла над пропастью, а пассажир упал под мост.

.