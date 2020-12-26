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26 грудня 2020, 16:42 786

У Житомирі евакуювали жителів двох будинків: перевернулась цистерна з газом

26 грудня 2020, 16:42 786
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Всього евакуйовано 12 осіб
Всього евакуйовано 12 осіб
Фото: ДСНС
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У Житомирі поліція перекрила рух через перекидання автоцистерни з газом. З двох прилеглих житлових будинків евакуйовано 12 місцевих жителів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

26 грудня о 13:58 у м. Житомир по вул. Чуднівська водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік", - зазначено у повідомленні.

Рятівники зазначають, що жертв та постраждалих немає, а сама цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Окрім того, працівниками Нацполіції перекрито рух та евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині легковик ВАЗ врізався в огорожу мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.

евакуація ДТП поліція ДСНС аварія
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