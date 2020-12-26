У Житомирі евакуювали жителів двох будинків: перевернулась цистерна з газом

Всього евакуйовано 12 осіб

Всього евакуйовано 12 осіб

Фото: ДСНС

У Житомирі поліція перекрила рух через перекидання автоцистерни з газом. З двох прилеглих житлових будинків евакуйовано 12 місцевих жителів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

26 грудня о 13:58 у м. Житомир по вул. Чуднівська водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік", - зазначено у повідомленні.

Рятівники зазначають, що жертв та постраждалих немає, а сама цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Окрім того, працівниками Нацполіції перекрито рух та евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині легковик ВАЗ врізався в огорожу мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.