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26 грудня 2020, 15:41 1729

ДТП на Житомирщині: автівка зависла над прірвою, а пасажир впав під міст

26 грудня 2020, 15:41 1729
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Фото: ДСНС
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На Житомирщині легковик ВАЗ врізався в огорожу мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Водій та один із пасажирів зуміли самостійно вибратися з транспортного засобу, а ще один пасажир (2003 р.н.) впав під міст з висоти близько 7 м.

Рятувальники разом із медиками спустилися до нього та, після надання першої невідкладної допомоги, поклали травмованого на ноші й транспортували його до "карети" швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували до центральної районної лікарні м. Радомишль з травмами різного ступеню важкості.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали мікроавтобус з контрабандою бурштину.

ДТП міст ДСНС медики рятувальники
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