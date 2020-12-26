ДТП на Житомирщині: автівка зависла над прірвою, а пасажир впав під міст

Постраждалий вижив після падіння з 7-метрової висоти

Постраждалий вижив після падіння з 7-метрової висоти

Фото: ДСНС

На Житомирщині легковик ВАЗ врізався в огорожу мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Водій та один із пасажирів зуміли самостійно вибратися з транспортного засобу, а ще один пасажир (2003 р.н.) впав під міст з висоти близько 7 м.

Рятувальники разом із медиками спустилися до нього та, після надання першої невідкладної допомоги, поклали травмованого на ноші й транспортували його до "карети" швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували до центральної районної лікарні м. Радомишль з травмами різного ступеню важкості.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали мікроавтобус з контрабандою бурштину.