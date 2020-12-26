ДТП на Житомирщині: автівка зависла над прірвою, а пасажир впав під міст
Постраждалий вижив після падіння з 7-метрової висоти
Постраждалий вижив після падіння з 7-метрової висоти
На Житомирщині легковик ВАЗ врізався в огорожу мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Водій та один із пасажирів зуміли самостійно вибратися з транспортного засобу, а ще один пасажир (2003 р.н.) впав під міст з висоти близько 7 м.
Рятувальники разом із медиками спустилися до нього та, після надання першої невідкладної допомоги, поклали травмованого на ноші й транспортували його до "карети" швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.
Чоловіка госпіталізували до центральної районної лікарні м. Радомишль з травмами різного ступеню важкості.
Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали мікроавтобус з контрабандою бурштину.
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