У Києві поблизу ресторану стався вибух: поліція шукає зловмисника

Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад закладу

Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад закладу

Фото з відкритих джерел

У Києві сьогодні, 25 грудня, вранці стався вибух поблизу ресторану "Золотий Шафран" на Оболоні. Зараз правоохоронці встановлюють, що саме вибухнуло поблизу закладу.

Про це інформує RegioNews з посиланням на сайт Нацполіції.

Вибух на вулиці Автозаводській стався сьогодні близько 4:00 ранку. Камери відеоспостереження зафіксували, як до ресторану підійшов чоловік, поставив біля східців пакет та пішов. Після цього пролунав вибух.

"Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу. Наразі спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув", - зазначили в Нацполіції.

За фактом події вже порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України, тобто умисне пошкодження майна. Зловмиснику загрожує до 10 років обмеження волі, зараз його розшукують.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік підірвав банківський термінал, але гроші залишив.