Суд дозволив вийти під заставу майору, який збив та покалічив трьох курсанток у Києві

Його залишили під вартою ще на 60 діб і дозволили внести заставу у розмірі 168 тис. грн.

Його залишили під вартою ще на 60 діб і дозволили внести заставу у розмірі 168 тис. грн.

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 23 грудня Шевченківський районний суд міста Києва дозволив майору військово-медичної академії Володимиру Холодному, який 26 серпня п’яним збив трьох курсанток, вийти під заставу.

Про це повідомляє видання "Судовий репортер”, передає RegioNews. Відомо, що під час засідання сторона обвинувачення наполягала на триманні його під вартою. Адвокат потерпілих також заявив, що у разі звільнення підозрюваного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих. Водночас підозрюваний Володимир Холодний заявив, що визнає свою провину і готовий понести покарання, але він не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тис. грн на лікування постраждалих курсанток. Суд ухвалив рішення залишити Холодного під вартою на 60 діб і дав йому можливість вийти під заставу у розмірі 168 тис. грн. У цьому випадку він буде зобов’язаний здати закордонний паспорт, прибувати до прокурора та в суд, а також утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Нагадаємо, 26 серпня на території військового коледжу у Києві нетверезий водій збив трьох курсанток. Чоловік був п’яний, тому не впорався з керуванням. Наступного дня винуватця ДТП відправили під варту.

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