В Кабміні розповіли, скільки грошей потрібно на відновлення Донбасу

Для мінімального відновлення потрібно 20 млрд доларів

Для мінімального відновлення потрібно 20 млрд доларів

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Віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що для того, щоб мінімально відновити Донбас - знадобиться 20 млрд доларів. Це непідйомні гроші для українського бюджету.

Про це він повідомив на засіданні Кабміну 23 грудня, передає RegioNews.

Астрономічні цифри і вирішити ці завдання за рахунок коштів бюджету, коштів кредиторів та донорів неможливо. Тому єдиний вихід - залучення інвесторів", - сказав Рєзніков.

Також на засіданні уряд підтримав концепцію економічного розвитку Донецької й Луганської областей.

Ця концепція... ляже в основу стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей. Мова йде саме про підконтрольні уряду території України", - зазначив Рєзніков.

За його словами, концепція розвитку базується на створенні можливостей і стимулів для інвестицій, а саме - визначення території і класу пріоритетного розвитку, запровадження додаткових стимулів у вигляді спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток, поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів, страхування військово-політичних ризиків, розвиток інфраструктури

Раніше повідомлялося, що в Україні більша частина громадян не задоволені тим, як йдуть справи в країні. Багато хто вважає, що за останні пів року погіршилося економічне становище, а серед своїх головних емоцій майже половина українців назвала розчарування.