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27 серпня 2020, 08:46 4

ДТП з курсантками у Києві: майора медичної служби відправили під варту

27 серпня 2020, 08:46 4
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Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі
Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі
Фото: з відкритих джерел
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У Києві суддя Шевченківського райсуду відправив під варту майора медичної служби, якого підозрюють у вчиненні ДТП через яку постраждали курсантки військової медичної академії.

Як передає RegioNews, про це повідомляє військова прокуратура Центрального регіону України.

26 серпня 2020 майору медичної служби, підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії, Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що винуватця ДТП затримано безпосередньо після наїзду на підставі ст. 208 КПК України. На місці події працювала група військових прокурорів Київського гарнізону та слідчо-оперативна група ГУНП у Києві.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території військового коледжу у Києві нетверезий водій збив трьох курсанток. Чоловік був п’яний, тому не впорався з керуванням.

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