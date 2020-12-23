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23 декабря 2020, 18:06 6

Суд разрешил выйти под залог майору, который сбил и покалечил трех курсанток в Киеве

23 декабря 2020, 18:06 6
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Его оставили под стражей еще на 60 суток и разрешили внести залог в размере 168 тыс. грн.
Его оставили под стражей еще на 60 суток и разрешили внести залог в размере 168 тыс. грн.
Фото: Нацполиция
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Сегодня, 23 декабря Шевченковский районный суд Киева разрешил майору военно-медицинской академии Владимиру Холодному, который 26 августа пьяным сбил трех курсанток, выйти под залог.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что во время заседания сторона обвинения настаивала на содержании его под стражей. Адвокат потерпевших также заявил, что в случае освобождения подозреваемого из-под стражи есть риск его воздействия на потерпевших.

В то же время подозреваемый Владимир Холодный заявил, что признает свою вину и готов понести наказание, но он не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тыс. грн на лечение пострадавших курсанток.

Суд принял решение оставить Холодного под стражей на 60 суток и дал ему возможность выйти под залог в размере 168 тыс. грн.

В этом случае он будет обязан сдать загранпаспорт, прибывать к прокурору и в суд, а также воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими.

Напомним, 26 августа на территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток. Мужчина был пьян, поэтому не справился с управлением. На следующий день виновника ДТП отправили под стражу.

суд Киев ДТП курсант заседание
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