09:46  26 серпня
Коронавірус в Україні: за добу заразилися ще 1670 осіб
09:11  26 серпня
Президент призначив нове керівництво Сил спеціальних операцій
08:19  26 серпня
Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чергову провокацію
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2020, 09:29 6

На території військового коледжу у Києві нетверезий водій збив трьох курсанток

26 серпня 2020, 09:29 6
Читайте также на русском языке
Чоловік був п’яний, тому не впорався з керуванням
Чоловік був п’яний, тому не впорався з керуванням
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній нетверезий чоловік скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Встановлено, що водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адміністративної будівлі.

Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Як передають dtp.kiev.ua, трьох курсанток збив п’яний майор.

Зазначається, що подію ретельно намагаються приховати, але факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці аварії.

Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Київській області на 26-му кілометрі Столичного шосе сталося ДТП, жертвами якого стали три людини.

Київ ДТП поліція події авто
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »