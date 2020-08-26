На території військового коледжу у Києві нетверезий водій збив трьох курсанток

Чоловік був п’яний, тому не впорався з керуванням

Чоловік був п’яний, тому не впорався з керуванням

Фото: Нацполіція

У Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній нетверезий чоловік скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Встановлено, що водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адміністративної будівлі.

Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Як передають dtp.kiev.ua, трьох курсанток збив п’яний майор.

Зазначається, що подію ретельно намагаються приховати, але факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці аварії.

Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Київській області на 26-му кілометрі Столичного шосе сталося ДТП, жертвами якого стали три людини.