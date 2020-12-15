Новостворений Одеський район очолив колишній нардеп

Сьогодні на першій сесії Одеської райради головою обрали Віталія Барвіненка

Сьогодні на першій сесії Одеської райради головою обрали Віталія Барвіненка

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ресурс Сила громад.

15 грудня новостворена Одеська районна рада зібралась на свою першу сесію. Більшістю голосів рада обрала голову – колишнього нардепа зі 141 виборчого округу Віталія Барвіненка, який представляє партію "Довіряй ділам”.

За його кандидатуру проголосували 35 депутатів, опонента Магазинника підтримали 25 обранців.

До новоствореної Одеської районної ради увійшло 64 депутати: "ОПЗЖ" – 25,41%, на другому місці – "Довіряй ділам" (16,7%), на третьому – "Слуга народу" (15,9%). "Європейська солідарність" посіла четверте місце, отримавши майже 12% голосів виборців, "Партія Шарія" набрала майже 8%, а "За майбутнє" – близько 7%.

На першій же сесії представниця від "ОПЗЖ” наголосила, що політична сила займає опозиційну позицію в новоствореній раді, і закликала до цього представників від "ЄС” та партії Шарія.

Укрупнений Одеський включає в себе Одесу та більшу частину території колишніх Біляївського, Овідіопольського і Лиманського районів з населенням у понад 1,3 мільйони мешканців.

Для довідки. Віталій Барвіненко народився 3 червня 1981 року, в м. Білгород-Дністровську Одеської області. Тричі обирався до Верховної Ради: у 2007 – від ВО "Батьківщина”; у 2012 – від політичної сили "Партія Регіонів”, у 2014-му як самовисуванець на 141 виборчому окрузі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 грудня в Одесі депутати облради влаштували масове побоїще.