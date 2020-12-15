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15 грудня 2020, 15:14 287

Не вистачає депутатів: Запорізька облрада не може зібратися на сесію

15 грудня 2020, 15:14 287
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Під час минулого засідання спроба обрання голови облради закінчилася бійкою
Під час минулого засідання спроба обрання голови облради закінчилася бійкою
Фото: скріншот відео
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У Запоріжжі депутати обласної ради не можуть розпочати засідання сесії, продовження якої призначили на сьогодні, 15 грудня.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання облради, передає RegioNews.

Депутати мали продовжити засідання о 14:00, однак у сесійній залі зареєструвалися 22 новообрані депутати із 84.

Було оголошено декілька перерв і перерєстрацій присутніх, внаслідок чого у залі зареєструвалися 25 депутатів. Частина депутатів вимагають, щоб сесію не відкладали і дочекалися усіх депутатів.

Варто зазначити, що першу сесію Запорізької облради зібрали 11 грудня, яка тривала до другої ночі наступного дня, після чого оголосили технічну перерву до вівторка.

Нагадаємо, 12 грудня у Запоріжжі депутати побилися, обираючи голову облради.

Запоріжжя облрада засідання сесія депутати
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