Не вистачає депутатів: Запорізька облрада не може зібратися на сесію
Під час минулого засідання спроба обрання голови облради закінчилася бійкою
Під час минулого засідання спроба обрання голови облради закінчилася бійкою
У Запоріжжі депутати обласної ради не можуть розпочати засідання сесії, продовження якої призначили на сьогодні, 15 грудня.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання облради, передає RegioNews.
Депутати мали продовжити засідання о 14:00, однак у сесійній залі зареєструвалися 22 новообрані депутати із 84.
Було оголошено декілька перерв і перерєстрацій присутніх, внаслідок чого у залі зареєструвалися 25 депутатів. Частина депутатів вимагають, щоб сесію не відкладали і дочекалися усіх депутатів.
Варто зазначити, що першу сесію Запорізької облради зібрали 11 грудня, яка тривала до другої ночі наступного дня, після чого оголосили технічну перерву до вівторка.
Нагадаємо, 12 грудня у Запоріжжі депутати побилися, обираючи голову облради.
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