Новообрана голова Хмельницької облради призупинила виконання повноважень

В облраді повідомили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду

В облраді повідомили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду

Фото: km-oblrada.gov.ua

Як повідомляється на сайті Хмельницької облради, про це вона заявила під час брифінгу, передає RegioNews.

Позов з вимогою зупинити дію рішення про обрання головою Хмельницької облради Віолети Лабазюк подав депутат облради від партії "За конкретні справи” Вадим Лозовий.

Депутат вважає, що під час підрахунку голосів лічильна комісія врахувала два бюлетені з некоректно проставленими позначками.

Під час брифінгу Лабазюк заявила, що її повноваження, як голови ради, призупинено, і вона розглядає позови до суду як політичний тиск.

Попереду обов’язкове прийняття обласного бюджету на 2021 рік, а це – відповідальність перед нашими виборцями. Але, на жаль, не всі політичні сили зацікавлені у конструктивній роботі обласної ради", - заявила вона.

В облраді повідомили, що будуть направляти апеляційну скаргу до Сьомого апеляційного суду, а також будуть звертатися до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Суд зупинив дію рішення про обрання голови Хмельницької облради.

Раніше повідомлялося, що депутатка від "слуг" позивається до Хмельницької облради з вимогою визнати незаконними та скасувати рішення сесії ради.

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