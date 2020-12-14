Головою Чернівецької райради став "Слуга народу"

Сьогодні відбулася перша сесія Чернівецької районної ради

Сьогодні відбулася перша сесія Чернівецької районної ради

Фото molbuk.ua

На першій сесії Чернівецької районної ради сьогодні обрали голову від "Слуги народу", а ОПЗЖ пішла в опозицію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Головою Чернівецької районної ради став депутат від партії "Слуга народу” Руслан Домніцак, а перед голосуванням представники політичної партії ОПЗЖ оголосили про перехід в опозицію в Чернівецькій районній раді.



ОПЗЖ, за підсумками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, представлена у Чернівецькій районній раді 5 депутатами.

За кандидидатуру Руслана Домніцака проголосували 50 депутатів з 54-х присутніх обранців районної ради. Четверо проголосували проти.



Руслан Домніцак був єдиним кандидатом на посаду голови Чернівецької райради. Він родом із Сокирянського району. Працював у правоохоронних органах. Останні три роки працює в СБУ, займається боротьбою з організованою злочинністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТВК досі не призначила сесію Чернівецької міськради: названо причину.