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14 грудня 2020, 14:23 77

Головою Чернівецької райради став "Слуга народу"

14 грудня 2020, 14:23 77
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Сьогодні відбулася перша сесія Чернівецької районної ради
Сьогодні відбулася перша сесія Чернівецької районної ради
Фото molbuk.ua
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На першій сесії Чернівецької районної ради сьогодні обрали голову від "Слуги народу", а ОПЗЖ пішла в опозицію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Головою Чернівецької районної ради став депутат від партії "Слуга народу” Руслан Домніцак, а перед голосуванням представники політичної партії ОПЗЖ оголосили про перехід в опозицію в Чернівецькій районній раді.

ОПЗЖ, за підсумками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, представлена у Чернівецькій районній раді 5 депутатами.

За кандидидатуру Руслана Домніцака проголосували 50 депутатів з 54-х присутніх обранців районної ради. Четверо проголосували проти.

Руслан Домніцак був єдиним кандидатом на посаду голови Чернівецької райради. Він родом із Сокирянського району. Працював у правоохоронних органах. Останні три роки працює в СБУ, займається боротьбою з організованою злочинністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТВК досі не призначила сесію Чернівецької міськради: названо причину.

Чернівецька область райрада голова вибори Слуга народа
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