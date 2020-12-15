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15 декабря 2020, 15:37 10

Новосозданный Одесский район возглавил бывший нардеп

15 декабря 2020, 15:37 10
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Сегодня на первой сессии Одесского райсовета председателем избрали Виталия Барвиненко
Сегодня на первой сессии Одесского райсовета председателем избрали Виталия Барвиненко
Фото из открытых источников
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Нардеп 6,7 и 8 созывов Виталий Барвиненко избран председателем Одесского районного совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ресурс Сила громад.

15 декабря новообразованный Одесский районный совет собрался на свою первую сессию. Большинством голосов избрали председателя – бывшего нардепа по 141 избирательному округу Виталия Барвиненко, который представляет партию "Доверяй делам”.

За его кандидатуру проголосовали 35 депутатов, его оппонента Магазинника поддержали 25 избранников.

К новосозданной Одесской районного совета вошли 64 депутата: "ОПЗЖ" – 25,41%, на втором месте – "Доверяй делам" (16,7%), на третьем – "Слуга народа" (15,9%). "Европейская солидарность" заняла четвертое место, получив почти 12% голосов избирателей, "Партия Шария" набрала почти 8%, а "За майбутне" – около 7%.

На первой же сессии представительница от "ОПЗЖ” отметила, что политическая сила занимает оппозиционную позицию в новоиспеченной раде, и призвала к этому представителей от "ЕС” и партии Шария.

Укрупненный Одесский включает в себя Одессу и большую часть территории бывших Беляевского, Овидиопольского и Лиманского районов с населением более 1,3 миллиона жителей.

Для справки. Виталий Барвиненко родился 3 июня 1981 года, в г. Белгород-Днестровском Одесской области. Трижды избирался в Верховную Раду: в 2007 – от ВО "Батькивщина”; в 2012 – от политической силы "Партия Регионов”, в 2014-м как самовыдвиженец на 141 избирательном округе.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 декабря в Одессе депутаты облсовета устроили массовое побоище.

Одесса райсовет сессия глава нардеп
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