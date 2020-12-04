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04 грудня 2020, 21:30 3

В Одесі депутати облради влаштували масове побоїще

04 грудня 2020, 21:30 3
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Станом на 20.00 засідання так і на розпочали через блокування трибуни
Станом на 20.00 засідання так і на розпочали через блокування трибуни
Фото Думская
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В Одеській облраді у п'ятницю, 4 грудня, депутати влаштували масову бійку, поламавши меблі та техніку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Думська".

Быйка почалася, коли представники "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія" і "За майбутнє" блокували трибуну і не давали розпочати засідання, а одна з груп намагалася провести реєстрацію членів ради.

Після бійки народний депутат від ОПЗЖ Тетяна Плачкова, яка була присутня в Одеській облраді, звернулася до медиків з підозрою на перелом руки.

Крім того, депутати поламали частину своїх робочих місць, облили колег водою, а комусь видерли гудзик.

Наголошується, що билися між собою кілька десятків людей – депутати обласної ради і їх колеги з міської та Верховної Ради.

Станом на 20:00 засідання так і не почали через блокування трибуни. Журналіст Максим Войтенко написав Facebook, що представники ОПЗЖ кричали: "Янукович!", а депутати з залу відповідали: "Юлі – волю!".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники трьох партій заблокували трибуну Одеської облради.

Одеса ОПЗЖ облрада сесія За майбутнє
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