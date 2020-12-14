Мендель анонсувала участь подружжя Зеленських на відкритті ялинки на Банковій

Прессекретарка президента розповіла про новорічні плани Зеленського

Прессекретарка президента розповіла про новорічні плани Зеленського

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський готується до запису свого звернення на Новий рік, а під час самого свята у нього буде короткий відпочинок

Про це прессекретарка глави держави Юлія Мендель розповіла "КП в Україні", передає RegioNews.

Запис привітання президента ще попереду, концепція та сценарій опрацьовуються. Новорічне привітання глави держави стало доброю традицією для українців. Президент підбиває підсумки, окреслює ціннісні орієнтири, розповідає про плани на наступний рік, – зазначила Мендель.

Також вона анонсувала найближчим часом участь Зеленського та його дружини Олени на відкритті ялинки на Банковій, але деталі будуть оприлюднені пізніше.

Мендель лише уточнила, що президент і перша леді запалять ялинку, на якій будуть "особливі" прикраси "з ексклюзивною і важливої ціннісної історією".

На Новий рік у глави держави і його Офісу буде короткий відпочинок.

І у президента, і у його Офісу будуть кілька вихідних. Але при цьому глава держави завжди залишається на зв'язку і при необхідності буде працювати. Вихідний не може бути причиною відсутності реакції президента, якщо відбувається щось важливе для країни, – пояснила Мендель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція посилила заходи безпеки біля Офісу президента.