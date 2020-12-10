Під Рівним головну міську ялинку привезли з цвинтаря: мер міста божиться, що її освятили
У Дубно Рівненської області ялинку, яка прикрашатиме центральну площу міста на Новий рік, привезли з цвинтаря. Вона росла серед пам'ятників на кладовищі.
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Те, як на цвинтарі рубали дерево, зафільмували очевидці. Ялинку з могилок вже навіть почали встановлювати, аби прикрашати. "Щоб хоча б не вінками", - почали коментувати у соцмережах місцеві жителі.
Більшість містян збентежені тим, де ялинка росла.
Ситуацію вже прокоментував міський голова Дубна Василь Антонюк. Він каже, зрубавши ялинку на цвинтарі, і гроші з бюджету зекономили, і пам'ятники убезпечили від падіння дерева. І додав - щоб ніхто не хвилювався - дерево вже освятив священник.
Нагадаємо, раніше у КМДА розповіли, як пройдуть новорічні свята у столиці під час карантину.