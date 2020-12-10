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10 грудня 2020, 11:59 23

Під Рівним головну міську ялинку привезли з цвинтаря: мер міста божиться, що її освятили

10 грудня 2020, 11:59 23
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Ялинка росла серед пам'ятників на кладовищі
Ялинка росла серед пам'ятників на кладовищі
Фото з відкритих джерел
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У Дубно Рівненської області ялинку, яка прикрашатиме центральну площу міста на Новий рік, привезли з цвинтаря. Вона росла серед пам'ятників на кладовищі.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Те, як на цвинтарі рубали дерево, зафільмували очевидці. Ялинку з могилок вже навіть почали встановлювати, аби прикрашати. "Щоб хоча б не вінками", - почали коментувати у соцмережах місцеві жителі.

Більшість містян збентежені тим, де ялинка росла.

Ситуацію вже прокоментував міський голова Дубна Василь Антонюк. Він каже, зрубавши ялинку на цвинтарі, і гроші з бюджету зекономили, і пам'ятники убезпечили від падіння дерева. І додав - щоб ніхто не хвилювався - дерево вже освятив священник.

Нагадаємо, раніше у КМДА розповіли, як пройдуть новорічні свята у столиці під час карантину.

Україна свято мер Рівне Новий рік
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