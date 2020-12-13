Поліція посилила заходи безпеки біля Офісу президента
Водночас запевняють, що доступ громадян до Офісу Президента України обмежений не буде
Водночас запевняють, що доступ громадян до Офісу Президента України обмежений не буде
Правоохоронці підтверджують, що посилили заходи безпеки біля Офісу президента.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.
Правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.
Перед Офісом Президента облаштовані святкові локації, а також заплановані інші заходи. Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також проводяться поверхневі перевірки, - повідомляють в Нацполіції.
При цьому додають, що доступ громадян на територію не обмежений.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що потрібно підвищувати зарплати поліцейським.
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