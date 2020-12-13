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13 грудня 2020, 18:36 6

Поліція посилила заходи безпеки біля Офісу президента

13 грудня 2020, 18:36 6
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Водночас запевняють, що доступ громадян до Офісу Президента України обмежений не буде
Водночас запевняють, що доступ громадян до Офісу Президента України обмежений не буде
Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці підтверджують, що посилили заходи безпеки біля Офісу президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

Перед Офісом Президента облаштовані святкові локації, а також заплановані інші заходи. Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також проводяться поверхневі перевірки, - повідомляють в Нацполіції.

При цьому додають, що доступ громадян на територію не обмежений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що потрібно підвищувати зарплати поліцейським.

Офіс президента поліція охорона
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