Президент призначив нового голову Дніпропетровської ОДА - ЗМІ

Текст документа ще не опубліковано на сайті президента

Текст документа ще не опубліковано на сайті президента

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валентина Резніченка новим головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це вже друге призначення Резніченка на пост голови обласної адміністрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LB.ua, яким повідомили джерела у владі.

Так, Валентин Резніченко вже був на цій посаді протягом 2015-2019 років.

Повідомляється, що під час співбесіди з членами уряду Резніченко сказав, що першочерговими кроками на посаді він бачить згуртування нової облради для прийняття обласного бюджету, боротьбу з поширення коронавірусної хвороби, завершення реформи децентралізації не лише з передачею грошей, а й відповідальності за результат.

Нагадаємо, що попереднього разу Резніченко був призначений главою Дніпропетровської ОДА президентом Петром Порошенком. Він замінив на цій посаді Ігоря Коломойського, якого Порошенко звільнив через рік після призначення.

До того Резніченко місяць очолював Запорізьку ОДА. З 1996 року працював у структурі "Українського медіа-холдингу" Бориса Ложкіна, у 2003 році став віцепрезидентом УМХ. Після продажу холдингу у 2013 році залишив посаду.

Ще одним указом президент звільнив з цієї посади Олександра Бондаренка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпропетровську ОДА може знову очолити Валентин Резніченко.