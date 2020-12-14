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14 декабря 2020, 21:43 7

Мендель анонсировала участие четы Зеленских на открытии ёлки на Банковой

14 декабря 2020, 21:43 7
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Пресс-секретарь президента рассказала о новогодних планах Зеленского
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский готовится к записи своего обращения на Новый год, а во время самого праздника у него будет короткий отдых

Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала "КП в Украине", передает RegioNews.

Запись поздравления президента еще впереди, концепция и сценарий прорабатываются. Новогоднее поздравление главы государства стало доброй традицией для украинцев. Президент подводит итоги, очерчивает ценностные ориентиры, рассказывает о планах на следующий год, – отметила Мендель.

Также она анонсировала в ближайшее время участие Зеленского и его супруги Елены на открытии елки на Банковой, но детали будут обнародованы позже.

Мендель лишь уточнила, что президент и первая леди зажгут елку, на которой будут "особенные" украшения "с эксклюзивной и важной ценностной историей".

На Новый год у главы государства и его Офиса будет короткий отдых.

И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остается на связи и при необходимости будет работать. Выходной не может быть причиной отсутствия реакции президента, если происходит что-то важное для страны, – пояснила Мендель.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция усилила меры безопасности возле Офиса президента.

Владимир Зеленский Елена Зеленская Новый год Юлия Мендель Офис президента
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