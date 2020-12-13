В регіонах України оголошені штормові попередження через ожеледицю

Рятувальники закликали водіїв бути обережними

Рятувальники закликали водіїв бути обережними

Фото пресслужби поліції Вінницької області

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв дотримуватися правил безпечного кермування у зв’язку з ожеледицею на автошляхах України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця, - попереджають рятувальники.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Тим часом несприятливі погодні умови та неуважність водіїв уже призвели до низки трагедій.

Зокрема, удосвіта у Вінницькій області у ДТП зигинули двоє мешканців Рівненщини: водій та пасажир евакуатора, який зіткнувся з вантажівкою DAF поблизу селища Вороновиця, повідомляє поліція Вінницької області. За попередньою інформацією, 13 грудня близько 4:30 28-річний водій евакуатора, який перевозив два автомобілі, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою. Водій евакуатора та його 58-річний пасажир від отриманих ушкоджень загинули на місці пригоди.

В Дніпрі, як повідомляє Днепр Оперативный, сьогодні на проспекті Богдана Хмельницького в районі авторинку трапилася ДТП за участі трьох легкових автомобілів - Hyundai, Mitsubishi и ВАЗ, постраждали 4 осіб, вони госпіталізовані. Аварія трапилася на вулиці Каруни на віадуку. За попередньою інформацією, Mitsubishi рухався в бік Янтарної. Ймовірно, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі, в результаті чого легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом Hyundai. В цей момент в нього ззаду врізався автомобіль ВАЗ.

Траса Київ-Житомир також перетворилася на ковзанку, авто масово "летять" в кювет. Як пише в своєму Telegram-каналі PavlovskyNews, там на дорозі зафіксовано відразу 3 великих ДТП: автомобіль "Лексус", мабуть, не впоравшись з керуванням, злетів з дороги в кювет і перекинувся на дах; ще дві машини, не втримавшись на слизькій трасі, злетіли в кювет всього через кілька км від аварії з "Лексусом"; і навіть важка фура не втрималася на слизькому дорожньому покритті, її розвернуло.

Як пише Telegram-канал Киев сейчас, на трасі Київ – Знаменка Renault вилетів на зустрічну смугу і влетів у ВАЗ. 46-річний водій ВАЗ загинув, його 14-летний пасажир госпіталізований, як і 47-річний водій Renault.

На Київщині утримується ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

ДСНС закликала водіїв витримувати дистанцію між автомобілями; паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці; пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості; під час їзди не здійснювати різких маневрів; наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість та зважати на попередження відповідних служб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня ожеледь в Україні спричинила сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів