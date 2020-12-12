10:15  12 грудня
В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19
16:28  12 грудня
COVAX схвалила запит України на отримання безкоштовної вакцини від коронавірусу
18:15  12 грудня
На Донбасі окупанти тричі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2020, 17:06 1940

На Київщині трапилися дві серйозні ДТП: є жертви

12 грудня 2020, 17:06 1940
Читайте также на русском языке
Причиною ДТП ймовірно стала ожеледиця
Причиною ДТП ймовірно стала ожеледиця
Фото: dtp.kiev.ua
Читайте также
на русском языке

На Київщині трапилися ДТП поблизу смт Згурівка та на Обухівській трасі поблизу Києва.

Про це повідомили у телеграм-каналі dtp.kiev.ua, пише RegioNews.

Фото і відео аварій зафільмували очевидці сьогодні, 12 грудня близько 15.00.

Так на Обухівській трасі поблизу Києва у результаті аварії автівки розірвало навпіл. Тут працює поліція.Очевидці повідомляють про загиблих, однак скільки їх і хто вони - поки невідомо.

А поблизу смт. Згурівка на слизькій дорозі перевернулася автоцистерна і розчавила легковика. Тут обійшлося без жертв.

Поліція поки що не оприлюднила офіційної інформації про ці автопригоди.

Нагадаємо, через ожеледь у п'яти областях, а саме у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській, були введені тимчасові обмеження руху вантажівок і автобусів на дорогах.

Крім цього, у Києві введено оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту. Також в столиці тимчасово зупинив роботу міський фунікулер.

ДТП аварія Київська область жертва ожеледь
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Криму чоловік підпалив мікроавтобус: є жертва
11 грудня 2020, 12:26
У Києві через ожеледицю громадський транспорт курсує не за графіком, ввели оперативний стан
11 грудня 2020, 12:01
У Києві та області ожеледь перетворила тротуари і дороги на ковзанку: реакція соцмереж
11 грудня 2020, 10:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »