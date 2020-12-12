На Київщині трапилися дві серйозні ДТП: є жертви

Причиною ДТП ймовірно стала ожеледиця

Причиною ДТП ймовірно стала ожеледиця

Фото: dtp.kiev.ua

На Київщині трапилися ДТП поблизу смт Згурівка та на Обухівській трасі поблизу Києва.

Про це повідомили у телеграм-каналі dtp.kiev.ua, пише RegioNews.

Фото і відео аварій зафільмували очевидці сьогодні, 12 грудня близько 15.00.

Так на Обухівській трасі поблизу Києва у результаті аварії автівки розірвало навпіл. Тут працює поліція.Очевидці повідомляють про загиблих, однак скільки їх і хто вони - поки невідомо.

А поблизу смт. Згурівка на слизькій дорозі перевернулася автоцистерна і розчавила легковика. Тут обійшлося без жертв.

Поліція поки що не оприлюднила офіційної інформації про ці автопригоди.

Нагадаємо, через ожеледь у п'яти областях, а саме у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській, були введені тимчасові обмеження руху вантажівок і автобусів на дорогах.

Крім цього, у Києві введено оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту. Також в столиці тимчасово зупинив роботу міський фунікулер.