В регионах объявлены штормовые предупреждения из-за гололеда

Спасатели призвали водителей быть осторожными

Спасатели призвали водителей быть осторожными

Фото пресс-службы полиции Винницкой области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает водителей соблюдать правила безопасного вождения в связи с гололедом на автодорогах Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед. На дорогах большинства областей гололедица, - предупреждают спасатели.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Тем временем неблагоприятные погодные условия и невнимательность водителей уже привели к ряду трагедий.

В частности, на рассвете в Винницкой области в ДТП зигинули двое жителей Ровенщины: водитель и пассажир эвакуатора, который столкнулся с грузовиком DAF вблизи поселка Вороновица, сообщает полиция Винницкой області. По предварительной информации, 13 декабря около 4:30 28-летний водитель эвакуатора, который перевозил два автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель эвакуатора и его 58-летний пассажир от полученных повреждений погибли на месте происшествия.

В Днепре, как сообщает Днепр Оперативный, сегодня на проспекте Богдана Хмельницкого в районе авторынка произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей - Hyundai, Mitsubishi и ВАЗ, пострадали 4 человек, они госпитализированы. Авария случилась на улице Каруны на виадуке. По предварительной информации, Mitsubishi двигался в сторону Янтарной. Вероятно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В этот момент в него сзади врезался автомобиль ВАЗ.

Трасса Киев-Житомир также превратилась в каток, авто массово "летят" в кювет. Как пишет в своем Telegram-канале PavlovskyNews, там на дороге зафиксировано сразу 3 крупных ДТП: автомобиль "Лексус", видимо, не справившись с управлением, слетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу; еще две машины, не удержавшись на скользкой трассе, слетели в кювет всего через несколько км от аварии с "Лексусом"; и даже тяжелая фура не удержалась на скользком дорожном покрытии, ее развернуло.

Как пишет Telegram-канал Киев сейчас, на трассе Киев – Знаменка Renault вылетел на встречную полосу и влетел в ВАЗ. 46-летний водитель ВАЗ погиб, его 14-летний пассажир госпитализирован, как и 47-летний водитель Renault.

На Киевщине содержится гололед, на дорогах гололедица (И уровень опасности, желтый).

ГСЧС призвала водителей выдерживать дистанцию между автомобилями; парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике; передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости; во время езды не совершать резких маневров; приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость и обращать внимание на предупреждения соответствующих служб.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря гололед в Украине вызвало сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов