Ожеледь в Україні: сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів

Є перші жертви аварій

Є перші жертви аварій

Фото: КМДА

У зв'язку з негодою в Україні в трьох областях без світла залишаються 173 населених пункти. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і туман.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Так, без світла залишаються 173 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська - 79, Житомирська - 58, Чернівецька - 36. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

У п'яти областях, а саме у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській, були введені тимчасові обмеження руху вантажівок і автобусів на дорогах. Зараз рух у зазначених областях відновлено, повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Крім цього, у Києві введено оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту. Оперативне положення - це курсування з відхиленням від графіка руху, уточнили в службі.

Крім того, в столиці тимчасово зупинив роботу міський фунікулер. Теж через негоду.

Водночас ЗМІ повідомляють про перші жертви ожеледиці. Так, у Києві на вулиці Ентузіастів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій під час ожеледиці не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Як повідомляється, одна людина загинула, постраждалих госпіталізували. На місці працюють рятувальники ДСНС, "швидка допомога" і поліція. Також повідомляється про ДТП з постраждалими на проспекті Перемоги.

Нагадаємо, 17 жовтня після сильного дощу в Києві затопило проїжджі частини десяти вулиць. На деяких ділянках рух транспорту взагалі неможливий.