У Києві через ожеледицю громадський транспорт курсує не за графіком, ввели оперативний стан

Комунальники ліквідують наслідки негоди у столиці

Комунальники ліквідують наслідки негоди у столиці

Фото: Facebook

У Києві через складні погодні умови ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту: курсує не за графіком.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КК "Київавтодор".

Увесь транспорт курсує з відхиленням від графіка руху, а рух на трамвайних маршрутах №№3 (Борщагівський швидкісний трамвай), 14 і 15 затримується з технічних причин.

Затримується рух трамваїв №14, 15 на площі Лук'янівській із технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства. Затримується рух трамваїв №3 на ст. "Ромена Роллана" із технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, впродовж ночі тротуари й зупинки обробляли 36 бригад з ручного прибирання. До боротьби з ожеледицею залучено 4 тисячі двірників. Наразі триває постійна обробка тротуарів, сходинок і зупинок громадського транспорту.

Обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів підземних і надземних пішохідних переходів продовжується з минулої доби. Робота ускладнюється непростими погодними умовами. Адже на посипану піскосоляну суміш намерзає новий шар льоду", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку негоди використано 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піскосоляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.