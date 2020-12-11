У Києві через ожеледицю громадський транспорт курсує не за графіком, ввели оперативний стан
У Києві через складні погодні умови ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту: курсує не за графіком.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КК "Київавтодор".
Увесь транспорт курсує з відхиленням від графіка руху, а рух на трамвайних маршрутах №№3 (Борщагівський швидкісний трамвай), 14 і 15 затримується з технічних причин.
Затримується рух трамваїв №14, 15 на площі Лук'янівській із технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства. Затримується рух трамваїв №3 на ст. "Ромена Роллана" із технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства", - йдеться в повідомленні.
Крім того, впродовж ночі тротуари й зупинки обробляли 36 бригад з ручного прибирання. До боротьби з ожеледицею залучено 4 тисячі двірників. Наразі триває постійна обробка тротуарів, сходинок і зупинок громадського транспорту.
Обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів підземних і надземних пішохідних переходів продовжується з минулої доби. Робота ускладнюється непростими погодними умовами. Адже на посипану піскосоляну суміш намерзає новий шар льоду", - йдеться у повідомленні.
Загалом з початку негоди використано 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піскосоляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.
Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.