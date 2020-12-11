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11 грудня 2020, 10:52 1320

У Києві та області ожеледь перетворила тротуари і дороги на ковзанку: реакція соцмереж

11 грудня 2020, 10:52 1320
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Слизька дорога стала причиною травм і аварій на дорогах
Слизька дорога стала причиною травм і аварій на дорогах
Фото: з відкритих джерел
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Крижаний дощ, який обрушився на українські міста в четвер, 10 грудня, перетворив дороги на ковзанку, що створює серйозні труднощі для водіїв і пішоходів.

Про це повідомляє RegioNews.

На ранок 11 грудня в соцмережах з'явилися кумедні й не дуже відео подій, а також спроб людей дістатися до будинку і роботи.

Так, у столиці на Андріївському узвозі дитина пів години намагалася подолати тротуар, який перетворився на ковзанку.

"Тротуари - скло, люди по проїжджій частині йдуть. Іноді падають, майже під колеса. Комунальники теж люди, ночами не працюють. І мер теж спить. Хоча, втім, хіба в Місті є мер?". Так прокоментувала ситуацію в місті керуючий партнер Агентства PR-Service Олена Дерев'янко.

Критична ситуація на Гончара, Бульварно-Кудрявській. Там пішоходи змушені виходити на проїжджу частину, оскільки по тротуару пройтися, не травмувавшись, неможливо.

Для транспорту вечір 10 грудня і ранок 11 грудня перетворилися в суцільну смугу перешкод.

Слизька дорога стала причиною кількох аварійних ситуацій у місті та області.

Люди діляться знімками зледенілих тротуарів і дерев.

Деяким цікаво, а що ще буде до Нового року. "Враховуючи наше подвійне Різдво і Нові Старі Роки, у нас спочатку буде трагедія, а згодом комедія", вважають користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.

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