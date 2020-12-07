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07 грудня 2020, 18:08 7

Командування військової частини на Полтавщині переплатило за обмундирування понад мільйон гривень

07 грудня 2020, 18:08 7
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Фото з відкритих джерел
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Контррозвідка СБУ викрила оборудку на закупівлях елементів військового обмундирування на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили командування однієї з військових частин, дислокованих у Полтавській області, на розтраті бюджетних грошей під час держзакупівель військового майна.

За попередніми даними слідства, посадовці організували механізм одержання неправомірної вигоди через придбання захисних елементів військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами. Для реалізації схеми і перемоги визначеної комерційної структури вони створили штучні умови.

Встановлено, що "різниця" у розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була привласнена фігурантами, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності. Також вилучено контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області СБУ викрила конвертцентр на 200 мільйонів.

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