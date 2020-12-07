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07 декабря 2020, 18:08 6

Командование воинской части на Полтавщине переплатило за обмундирование более миллиона гривен

07 декабря 2020, 18:08 6
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Фото из открытых источников
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Контрразведка СБУ разоблачила сделку на закупках элементов военного обмундирования на более миллион гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег во время госзакупок военного имущества.

По предварительным данным следствия, чиновники организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия.

Установлено, что "разница" в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами, - говорится в сообщении.

Во время обысков на территории воинской части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству убытки в размере свыше 1 миллиона гривен.

Решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области СБУ разоблачила конвертцентр на 200 миллионов.

СБУ преступление Схемы военные армия
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