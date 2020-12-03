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03 грудня 2020, 15:51 18

На Житомирщині посадовця СБУ побили битою

03 грудня 2020, 15:51 18
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Конфлікт стався в приміщенні автозаправки в Новограді-Волинському
Конфлікт стався в приміщенні автозаправки в Новограді-Волинському
Фото з відкритих джерел
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У Новограді-Волинському на одній з місцевих АЗС троє чоловіків побили заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Артема Капелюха.

Як пише RegioNews, про це в четвер, 3 грудня, Корреспондент.net повідомило джерело в поліції.

Подія трапилася напередодні близько 22:20. За словами працівниці АЗС, троє чоловіків у приміщенні заправного комплексу після словесного конфлікту почали бити четвертого чоловіка. Під час бійки один з чоловіків схопив бейсбольну биту, яка була на вітрині магазину при АЗС, і завдав удару опонентові по голові.

Після бійки троє нападників втекли з місця події на сірому Оpel Astra іноземної реєстрації. Пізніше всіх трьох встановили і затримали.

Потерпілому Артему Капелюху надали медичну допомогу на місці без госпіталізації. Під час опитування в статусі потерпілого він представився заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, додали в поліції.

Нагадаємо, у Львові на двох ветеранів АТО напали поліцейські. Нападники – працівники підрозділів Нацполіції з різних областей, були поза службою.

Україна СБУ допомога поліція Житомирська область
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