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04 грудня 2020, 17:55 9

У Харкові СБУшник організував банду, яка вибивала гроші: йому загрожує сім років в'язниці

04 грудня 2020, 17:55 9
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Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади
Фото: СБУ
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Правоохоронці оголосили про підозру оперуповноваженому одного із відділів Служби безпеки України в Харківській області. Слідство вважає, що співробітник спецслужби організував банду, яка вибивала гроші.

Про це пише RegioNews з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, вибиванням грошей банда почала займатися у травні 2019 року. Шестеро зловмисників влаштували засідку на чоловіка, який прийшов по так звану "закладку" у лісосмузі під Харковом. Погрожуючи розправою та кримінальною відповідальністю, вони змусили чоловіка укласти фіктивний договір позики на 100 тисяч гривень.

Пізніше вони повторили схему з другою жертвою, у якої вимагали вже 3 тисячі доларів. Потерпілий виконав вимоги банди та віддав їм 57 тисяч гривень.

Тепер співробітнику СБУ загрожує до 7 років за ґратами. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, у Київській області озброєна банда викрала підприємця і вимагала з нього $2 млн.

Україна СБУ гроші Харьків посада
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